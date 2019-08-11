دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن معالج كوالكوم المميز Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن بعض مواصفات إصدار جديد من معالجات كوالكوم، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو معالج كوالكوم المميز Snapdragon 865 الذي ينطلق في 2020.

دعم معالج Snapdragon 855 الكثير من إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية المميزة، ومن ثم جاء معالج Snapdragon 855 Plus من الشركة ليقدم ترقية وتحسينات جديدة في الآداء، واليوم تؤكد أحدث التسريبات التي جاءت عبر Geekbench على إستعدادات كوالكوم لإطلاق إصدار مميز جديد من رقاقات المعالج.

ولقد كشفت تسريبات Geekbench عن نتائج إختبارات الآداء الأولى للمعالج، حيث من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد بنظام متكامل في وحدة المعالجة، مع توقعات أن يكون الإصدار المرتقب هو Snapdragon 865.

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من جانب أخر حقق معالج Snapdragon 865 نتائج مميزة في إختبارات Geekbench، حيث سجل 4149 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، بينما سجل 12915 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، ومن المتوقع أن ينافس بقوة معالجات هواوي القادمة Kirin 985 وKirin 990، إلى جانب معالج Exynos القادم في 2020 من سامسونج، أيضاً من المتوقع أن ينطلق المعالج الجديد في الهواتف الذكية في 2020.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن معالج كوالكوم المميز Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.