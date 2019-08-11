الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في دمشق

وشارك في صلاة عيد الأضحى إلى جانب الرئيس السوري كل من المفتي العام السوري بدر الدين حسون بالإضافة إلى رئيس الوزراء عماد خميس وعدد من المسؤولين السوريين.
ونقلت وكالة "سانا" السورية مناسبة العيد والتي ألقى فيها الشيخ عوض خطبة العيد أكد فيها على معاني العيد السامية التي تعلم الإنسان مواجهة الابتلاء بالصبر والإيمان وترسخ فيه قيم التضحية في سبيل عز الوطن وكرامة الأمة وسلامة البلاد وأن يكون حب الوطن وتكريم الشهداء والجرحى ترجمة حقيقية للإيمان.
وخاطب الشيخ عوض الرئيس الأسد قائلا "لقد قدت الوطن في أحلك الظروف والساعات فثبتنا معك وصمدت وصمدنا بك فنصرك الله ونصر الوطن على الإرهاب نصراً عزيزاً مؤزرا بتضحيات جيشنا الباسل الذي يخوض أشرس المعارك ضد الإرهابيين وداعميهم".
يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، يشارك سنويا بصلاة العيد من خلال تأديتها في مختلف المناطق السورية المحررة.
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