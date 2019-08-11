المجلس الانتقالي يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن

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اعلن المجلس الانتقالي، الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

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ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.

ورفضت قيادة التحالف بشكل قاطع تلك "التطورات الخطيرة" منوهة إلى أنها لن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفـتنة والإضرار بالأمن والاستقرار.