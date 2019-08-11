هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف GALAXY M90 قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من سلسلة GALAXY M خلال الفترة القادمة، حيث ينطلق الإصدار القادم قريباً إلى الأسواق بعنوان GALAXY M90.
قدمت شركة سامسونج بعض الإصدارات المحدودة من سلسلة هواتف GALAXY M المتوسطة هذا العام، بينما حصلت سلسلة GALAXY A على النصيب الأكبر من الإصدارات التي قدمت إلى الأسواق هذا العام.
وفي تسريبات جديدة ظهرت اليوم عبر Mysmartprice أشير إلى خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy M90 قريباً، والذي ظهر في مصدر التسريبات بنموذج رقم SM-M905F أو رمز R6، حيث من المتوقع أن تقدم سامسونج هذا الإصدار إلى الأسواق في الربع الأخير من 2019، أو خلال شهر نوفمبر.
أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy M90 سيكون الأعلى تكلفة في إصدارات GALAXY M هذا العام، ومن المتوقع أن يضم مجموعة مميزة من المواصفات، منها رقاقة معالج من سلسلة Snapdragon 7، كما يأتي بتصميم الكاميرة في ثقب الشاشة.
من جانب أخر يشار إلى أن هاتف Galaxy M90 سيضم كاميرة خلفية رباعية، نظراً لإطلاق هاتف M40 بكاميرة ثلاثية، أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار بقدرة 6000 mAh في البطارية.
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هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف GALAXY M90 قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.
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