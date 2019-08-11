الأردن يدين ممارسات إسرائيل "العبثية" بالمسجد الأقصى

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أدان الأردن، الأحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية "السافرة" ضد المسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، تعليقاً على اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف.

وعبر سفيان القضاة، متحدث الخارجية الأردنية، وفق المصدر ذاته عن رفض بلاده "المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وحمّل "القضاة"، الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل، وما نجم عنها من العنف والتوتر الشديد.

وأوضح أن "مثل هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط".

وطالب الدبلوماسي الأردني، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات.

ودعا "المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية".

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وبيّن "القضاة"، أن الوزارة "وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين".

وفي وقت سابق الأحد، هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت، الأحد، المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى إثر حشود المصلين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، حسب صحيفة "معاريف"، أن سبب منع دخول المستوطنين هو الاحتمالية العالية لوقوع مواجهات.

والسبت، قررت الأوقاف الإسلامية في القدس، تأخير صلاة العيد الى السابعة والنصف صباحا (4.30 ت.غ) بدلا من السادسة والنصف، وإغلاق كافة مساجد القدس، وحصر صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، للتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى فيما تسمى "ذكرى هدم الهيكل".

وسبق وأن طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومة تل أبيب، والشرطة، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى، حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين.

ومساء السبت، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على فلسطينيين، شاركوا في مسيرة تندد باقتحام مستوطنين لأحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، (9 أغسطس حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يشهد سنويًا اقتحامات ضخمة من مستوطنين للمسجد).

وعلى إثر ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية محيط باب العامود، بالسواتر الحديدية أمام المواطنين الفلسطينيين، بعد تصاعد الدعوات من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.