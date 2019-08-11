الحوثيون يعلنون مقتل 8 مدنيين بقصف للتحالف شمال غربي اليمن

اليمن /محمد السامعي /الخليج 365
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، مقتل 8 مدنيين وجرح 11 آخرين بقصف للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، قالت إنه استهدف منزلا في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن 8 قتلى أغلبهم أطفال ونساء، و11 جريحا، سقطوا جراء استهداف منزل مواطن في منطقة صوملة بمديرية مستبأ في محافظة حجة.
ولم توضح الجماعة سبب وجود هذا العدد من المدنيين في المنزل لحظة قصفه.
وأضافت أن طيران التحالف شن ثلاث غارات على المنزل الذي تسكن فيه أسرة نازحة جراء الحرب.
ولم يصدر أي تعليق من قبل التحالف العربي حول هذا الأمر.
وتخضع معظم محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، لسيطرة الحوثيين، منذ نهاية العام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق فيها.
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