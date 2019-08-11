الشرطة الإسرائيلية تتراجع عن قرار السماح للمستوطنين بدخول "الأقصى"

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

تراجعت الشرطة الإسرائيلية عن قرار السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى بعد مواجهات واسعة مع الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة 61 شخصًا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أن "الشرطة أعادت ظهر الأحد منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى بعد فترة قصيرة من السماح لهم بذلك، إثر تجدد المواجهات" احتجاجا على اقتحام المستوطنين ساحات المسجد بحماية قوات كبيرة من الشرطة.

وفي وقت سابق اليوم، سمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بعد منعهم صباحا من ذلك، تخوفا من وقوع مواجهات لتواجد عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين في المسجد لأداء صلاة عيد الأضحى، حسبما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد الصليب الأحمر الفلسطيني بأنه حتى الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت جرينتش) تعاملت طواقمه في داخل باحات المسجد الأقصى مع 61 مصابًا فلسطينيا، تم نقل 16 منها للمستشفيات.

من جانبها، اتهمت العضو العربي في الكنيست عن حزب التجمع الوطني عايدة توما سليمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بالمسؤولية عن التصعيد في الأقصى، وفق موقع "واللا" العبري.

وأضافت سليمان أن "ناشطي اليمين (الإسرائيلي)، يسعون لاقتحام الأقصى من أجل الاستفزاز في الوقت الذي يتواجد فيه آلاف المسلمين المحتفلين بعيد الأضحى، وأن المستوطنين يجدون في ممثلهم في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموطريتش (وزير المواصلات والقيادي في حزب "اليمين الموحد)، غطاء لإشعال الوضع".

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بدوره، قال قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس "دورون يديد" إن أكثر من 60 الف مصل مسلم كانوا في ساحات المسجد الأقصى، لذلك عملت الشرطة على الموازنة من خلال "السماح لقسم من اليهود بدخول الأقصى فيما أجلت دخول الجزء الآخر"، وفق موقع "واللا" العبري.

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت صباح الأحد المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى إثر حشود المصلين الفلسطينيين، ثم قررت بعد ذلك السماح لهم، قبل أن تتراجع مرة أخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

والسبت، قررت الأوقاف الاسلامية في القدس تأخير صلاة العيد الى السابعة والنصف (4.30 تغ) بدلا من السادسة والنصف، وإغلاق كافة مساجد القدس وحصر صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، للتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحام الاقصى فيما تسمى "ذكرى هدم الهيكل".

وسبق وأن طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومة تل أبيب، والشرطة، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين.

ومساء السبت، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على فلسطينيين، شاركوا في مسيرة تندد باقتحام مستوطنين لأحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، (9 أغسطس حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يشهد سنويًا اقتحامات ضخمة من مستوطنين للمسجد).

وعلى إثر ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية محيط باب العامود بالسواتر الحديدية أمام المواطنين الفلسطينيين، بعد تصاعد الدعوات من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.