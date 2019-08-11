قوات بركان الغضب الليبية: إصابة 3 مدنيين في أول خرق لقوات حفتر لهدنة العيد

وليد عبد الله / الخليج 365- أشارت إلى أن القصف استهدف منطقة سوق الجمعة التي يقع بها مطار معيتيقة الدولي

- نشرت صورا لآثار القصف لم تسلم منه حتى أضاحي العيد، بعضها لم يكن ذبح بعد

- شاهد عيان قال إن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بوضوح في منطقة طريق المطار القديم جنوبي طرابلس



أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن 3 مدينيين أصيبوا، صباح الأحد، في قصف مدفعي وصاروخي عشوائي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على منطقة سوق الجمعة، شمالي العاصمة طرابلس، التي يقع بها مطار معيتيقة الدولي، في أول خرق لهدنة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في بيان نشرته قوات "بركان الغضب"، على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".

كما نشرت قوات "بركان الغضب"، صورا لآثار القصف، لم تسلم منه حتى أضاحي العيد، بعضها لم يكن ذبح بعد.

من جهة أخرى، قال شهود عيان، إن أصوات قذائف تسمع بوضوح في منطقة طريق المطار القديم، جنوبي طرابلس، فيما أعلن مصدر من حكومة الوفاق سقوط 4 قذائف على مطار معيتيقة، في أول أيام الهدنة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، قبولها بالهدنة التي دعت لها البعثة الأممية في ليبيا، خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال شاهد عيان، لمراسل الخليج 365، إن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بوضوح، ما يعني أن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ.

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وأضاف المصدر، أن أصوات المدفعية مستمرة منذ الصباح وحتى الساعة 8:45 ت.غ.

وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة المواصلات لحكومة الوفاق، هشام بوشكيوات، لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) إن عددا من القذائف سقطت على مهبط ⁧‫مطار معيتيقة‬⁩، دون توضيح مصدر القذائف.

والسبت، أعلنت قوات حفتر، قبولها بهدنة وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى، بناء على مقترح لبعثة الأمم المتحدة.

كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، قبول مقترح وقف إطلاق النار في طرابلس، خلال أيام العيد.

وربط المجلس الرئاسي، موافقته على الهدنة بأربعة ضوابط، هي: أن تشمل كافة مناطق الاشتباكات، وحظر نشاط الطيران (الحربي)، وعدم تحريك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد، وأخيرًا أن تتولى البعثة الأممية ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أية خروقات.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.