الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في "الأقصى"

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة رفع صوتها عاليا في وجه انتهاكات وجرائم الاحتلال.

وقالت إن "شعبنا والمواطنين المقدسيين سيسقطون المؤامرة وسيحمون الأقصى مهما بلغت التضحيات".

وفي وقت سابق اليوم هاجمت قوات الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت الأحد المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى إثر حشود المصلين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

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وأعلنت الشرطة الإسرائيلية حسب صحيفة "معاريف" أن سبب منع دخول المستوطنين هو الاحتمالية العالية لوقوع مواجهات.

والسبت، قررت الأوقاف الاسلامية في القدس تأخير صلاة العيد الى السابعة والنصف (4.30 تغ) بدلا من السادسة والنصف، وإغلاق كافة مساجد القدس وحصر صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، للتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحام الاقصى فيما تسمى "ذكرى هدم الهيكل".

وسبق وأن طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومة تل أبيب، والشرطة، بالسماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين.

ومساء السبت، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على فلسطينيين، شاركوا في مسيرة تندد باقتحام مستوطنين لأحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ورددوا شعارات عنصرية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، (9 أغسطس حسب التقويم العبري، وهو اليوم الذي يشهد سنويًا اقتحامات ضخمة من مستوطنين للمسجد).

وعلى إثر ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية محيط باب العامود بالسواتر الحديدية أمام المواطنين الفلسطينيين، بعد تصاعد الدعوات من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.