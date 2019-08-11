تركيا تدين هجوما استهدف عاملي الأمم المتحدة في بنغازي الليبية

أنقرة / نازلي يوزباشي / الخليج 365
أدانت تركيا، الهجوم الذي استهدف قافلة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) بسيارة مفخخة، السبت، في مدينة بنغازي (شرق).
وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، الأحد، أنها تلقت بحزن كبير نبأ مصرع وإصابة عاملين في البعثة الأممية جراء الهجوم بسيارة مفخخة في بنغازي.
وقال البيان: "ندين هذا العمل الإرهابي، ونعرب عن تعازينا لأقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".
وأكد مواصلة دعم تركيا لجهود الأمم المتحدة حيال ضمان سلام دائم واستقرار وأمن في ليبيا.
والسبت، وقع هجوم بسيارة مفخخة في بنغازي، أسفر عن مصرع اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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