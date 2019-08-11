الهلال الأحمر التركي يوزع لحوم الأضاحي على 2700 أسرة بالأردن

المفرق (الأردن) / ليث الجنيدي / الخليج 365

بدأ الهلال الأحمر التركي بالتنسيق مع نظيره الأردني، الأحد، نحر مئات الأضاحي وتوزيع لحومها على آلاف الأسر الأردنية والسورية المقيمة في المملكة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن برنامج الهلال الأحمر التركي يشمل نحر 525 أضحية، وتوزيع لحومها على 2700 أسرة أردنية وسورية محتاجة في البلاد، حتى نهاية أيام العيد.

وفي اليوم الأول للبرنامج، تم نحر 225 خروفا في أحد مزارع المواشي بمدينة الخالدية التابعة لمحافظة المفرق (شمال شرق)، بحضور يونس يازجي، مدير البرنامج التطوعي للهلال الأحمر التركي، ورئيس فرع الهلال الأحمر الأردني في المفرق، علي الشديفات.

وقال يازجي، للأناضول: " سيتم نحر الأضاحي وعددها 525 على مدار يومين، وتوزيعها طيلة أيام العيد".

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وتابع: "توزيع الأضاحي يشمل 2700 أسرة أردنية وسورية، في ست مناطق مختلفة في الأردن،بالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني".

من جانبه، قدم الشديفات الشكر للهلال الأحمر التركي، حيث بين بأن البرنامج "يستفيد منه الكثيرين من العائلات الأردنية والسورية، وهي لفتة كريمة من الأشقاء في تركيا، آملين أن يستمر التعاون فيما بيننا".

وكانت منظمة الهلال الأحمر التركي، قد أعلنت في وقت سابق، اعتزامها توزيع لحوم أضاحي العيد في 51 دولة حول العالم، بينها دول يتم توزيع الأضاحي فيها لأول مرة.

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