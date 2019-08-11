خطيب العيد بالجزائر يدعو لقبول الحوار سبيلا للخروج من الأزمة

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

دعا خطيب العيد في الجزائر العاصمة، مواطني بلاده إلى قبول الحوار للخروج من الأزمة، والتوافق والاتحاد على موقف واحد مثلما اجتمع المسلمون على اختلاف أعراقهم وألسنتهم على صعيد عرفة.

جاء ذلك في خطبة العيد بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وكبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة وسفراء دول إسلامية، بثها التلفزيون الحكومي الرسمي.

وقال خطيب المسجد الكبير، لا ضامن لوحدة وقوة البلاد إلا بالحوار.

وأوضح الخطيب، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحوار بين الزوج وزوجته عند نشوب خلاف بينهما من خلال إيفاد حَكم من أهله وحكما من أهلها للتحاور والصلح.

وأشار إلى أن هذا النهج (الحوار) هو الذي يجب سلوكه للإصلاح بين الملايين من المواطنين والحفاظ على الوطن.

وقال "يجب أن نجتمع مع بعضنا البعض مع إخلاص النية لبلدنا.. لا ضامن لنا بعد الله إلا بالجلوس مع بعضنا البعض".

وذكر خطيب المسجد الكبير، أن الجزائر تمر بظروف تقتضي من أبنائها الاقتداء من دروس ومناسك الحج لما فيها من التقاء واجتماع واتحاد للمسلمين.

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وأوضح أن الجزائر بحاجة لمشهد اجتماع المسلمين ووحدتهم وتآخيهم على اختلاف الألسن والأجناس والألوان في وقفة عرفة لتجسد هذه المشاهد في كل شأن من شؤونها وكل قضاياها.

وأشار الخطيب، إلى أن الجزائر تمر بظروف خاصة تدعو كلها إلى أن يكون المواطنون على كلمة واحدة وعلى مبدأ واحد.

وقال "شعارنا شعار واحد، وهو: لبيك يا جزائرنا".

وناشد الخطيب مواطني بلاده أن يكونوا يدا واحدة متحابين ويتعاونوا على بناء الوطن والابتعاد عن التخوين ووضع الثقة في الرجال النزهاء لقيادة البلاد.

كما دعا الإمام الى الابتعاد عن من وصفهم بزارعي الفتنة والمشككين ودعاة التفرقة.

والأربعاء الماضي، باشر فريق الحوار والوساطة، لقاءاته مع ممثلين عن الحراك الشعبي، في إطار جهود الخروج من الأزمة.

ومن المنتظر أن يواصل فريق الحوار لقاءاته مع ممثلين عن الحراك عبر ولايات البلاد، إضافة لأحزاب وجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية.

وحسب فريق الوساطة فإن المؤتمر الوطني، الذي سيتوج لقاءات الحوار، هو الذي سيحدد موعد الرئاسيات المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.