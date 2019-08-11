نصائح لتجنب “انتفاخ البطن” بعد ولائم #عيد_الأضحى

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صحيفة الخليج الالكترونية
يعد “انتفاخ البطن” من أكثر الأمور التي تثير إزعاج البعض في عيد الأضحى، حيث تكثر الإصابة به بسبب كثرة الولائم وتعدد الأطباق التي يتم تناولها.
وللاستمتاع بولائم عيد الأضحى المبارك وتجنب الإصابة بالانتفاخ من تناول اللحوم والمشروبات المختلفة، يجب الانتباه لعدة أمور:
ينبغي تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات والألياف الطبيعية.
شرب الكثير من السوائل، لتجنب الشعور بالإمساك أول أعراض انتفاخ البطن.
تناول الطعام ببطء لمساعدة الجهاز الهضمي على القيام بوظيفته بسهولة وتحفيز وصول السوائل إليه لكسر جزيئات الطعام.
الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة؛ فالمياه الغازية تبطئ من عمل الجهاز الهضمي في تفتيت الطعام، ما يسبب انتفاخ البطن.
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