حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى #الحرم_المكي لأداء طواف الإفاضة

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صحيفة الخليج الالكترونية
توافدت جموع من الحجيج إلى المسجد الحرام، بعد أن أتموا الوقوف بعرفات ورمي جمرة العقبة بمشعر منى، وذلك لأداء طواف الإفاضة بعد التحلل الأول.
وقد قدم الحجاج إلى المسجد الحرام، حيث استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبالهم بمنظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها لاستكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة.
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