الجبير: #المملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني.. وموقفنا من دعم الشرعية «ثابت»

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير أمس السبت، موقف المملكة الثابت من دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية، داعياً القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وقال الجبير في تغريدات عبر حسابه في تويتر الليلة، “ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم”، وأضاف: “المملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد”.