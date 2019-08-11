الأمم المتحدة: تقارير أولية تشير إلى مقتل 40 وإصابة 260 في عدن

ونقلت رويترز عن مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن بيانا صدر اليوم الأحد، جاء فيه أن تقارير أولية أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا وأصيب 260 في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد منذ الثامن من أغسطس آب عند اندلاع أحدث موجة من المعارك.

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في السياق ذاته، قتل 8 مدنيين بينهم أطفال وأصيب 11 آخرين بغارة شنها التحالف بقيادة السعودية ، اليوم الأحد، على أحد المنازل بمديرية مستبأ بمحافظة حجة اليمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله.

واستهدف التحالف منزلا في الصوامل بثلاث غارات، ما أدى لمصرع أسرة كاملة.

وقصف طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، مواقع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف بغارتين على الأقل قصر معاشيق في مديرية صيرة وجبل حديد في مديرية خورمكسر شرق عدن.