القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، اليوم الأحد "8 شهداء أغلبهم أطفال ونساء و11 جريحا جراء استهداف العدوان لمنزل مواطن في منطقة صوامل بمديرية مستبأ". وأضافت القناة أن التحالف استهدف منزلا في الصوامل بثلاث غارات، ما أدى لمصرع أسرة كاملة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 وإصابة 11 في غارة للتحالف على منزل بمحافظة حجة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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