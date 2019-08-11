"العسكري السوداني" يدعو لحماية الاتفاق الدستوري

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى "حماية الاتفاق الدستوري" والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني بالبلاد.

جاء ذلك في خطاب للبرهان إلى الشعب السوداني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال البرهان إن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الإقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا ما توفقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة".

وأضاف أن بلادنا اليوم في أشد الحاجة للتماسك والتعاون لمواجهة التحديات، والتغلب على كل الأسباب التى أدت إلى "إقعاد السودان".

وأشار البرهان إلى أنه "لا مكان الأن لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية (دون تحديد)".

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وفي ٤ أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس/آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق الإعلان "السياسي والدستوري" للمرحلة الانتقالية.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.