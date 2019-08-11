برلماني يمني لقيادة التحالف: ذبحتم الشرعية والحوثي لم يفعل ما فعلتم

اليمن / عبد الله أحمد / الخليج 365

اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بـ"ذبح الشرعية من الوريد إلى الوريد".

وقال جباري في تغريدة له على تويتر مخاطبا قيادة التحالف العربي: "لم يفعل الحوثي بالشرعية مثلما فعلتم بها"، متسائلا بسخرية: "عن أي شرعية تتحدثون؟".

ووجه المسئول اليمني حديثه إلى قيادة التحالف بالقول: "اصبح حديثكم عن دعم الشرعية في اليمن يثير السخرية ويدعو للضحك والبكاء في آن معا".

وجاء حديث جباري بعد ساعات قليلة جدا من تصريح للمتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، دعا فيم باسم قيادة التحالف، كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وتوعد باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

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