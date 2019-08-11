التحالف العربي يقصف مواقع "الانتقالي الجنوبي" في عدن

علي عويضة / الخليج 365
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح الأحد، إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بدأت بالانسحاب من مواقعها.
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول في التحالف لم تكشف عن اسمه، قوله إن "قوات الانتقالي بدأت في الانسحاب من بعض المواقع المسيطرة عليها".
وأضاف المصدر، أن "رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (عيدروس الزبيدي) أبلغ قيادة التحالف في عدن، قبوله بكافة المطالب".
وتابع "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع المسيطرة".
ومساء السبت، دعا التحالف، في بيان، "كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.
والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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