استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

غزة / نور أبو عيشة، هاني الشاعر / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن استشهاد شاب، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية، شمالي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة منه، إن جثمان الشهيد "مروان خالد ناصر" (26 عاما)، وصل إلى المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة الخليج 365، نقلا عن شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الأمني الفاصل، قرب الحدود الشرقية لبلدة بين حانون (شمالا)، أطلقت النار على شاب فلسطيني، اقترب من السياج الفاصل، وأردته قتيلا.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن قواته أطلقت النار على مسلح فلسطيني اقترب من السياج، شمالي قطاع غزة، وقصفت موقعا يتبع لحركة حماس في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.