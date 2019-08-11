خادم_الحرمين: نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا

صحيفة الخليج الالكترونية

بث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، صباح اليوم الأحد، تغريدة عبر حساب الرسمي على “تويتر”، قائلاً فيها :”نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير”.