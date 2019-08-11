بالفيديو.. جموع المصلين يؤدون #صلاة_العيد في الحرمين الشريفين ومختلف مساجد #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أدى المصلون، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة.

وفي المسجد الحرام، توافد المصلون من مكة المكرمة والأنحاء المجاورة لأداء صلاة العيد بالبيت العتيق، حيث أمَّ المصلين وألقى خطبة العيد الشيخ الدكتور سعود الشريم.

فيما أمَّ المصلين وألقى خطبة العيد في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبد الباري بن عواض الثبيتي، حيث توافد المصلون من المواطنين والمقيمين الذين قدموا من مختلف أنحاء المملكة لقضاء العيد في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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وفي الرياض أدى أمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن صلاة العيد مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وقد أمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ.

كما أدى جموع المصلين في مدينة عرعر الصلاة يتقدمهم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وذلك في مصلى العيد بحي المحمدية، كما وأدى جموع المصلين في منطقة الباحة صلاة عيد الأضحى يتقدمهم أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وذلك بجامع الملك فهد في مدينة الباحة.

وأدى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف صلاة العيد مع جموع المصلين في جامع الملك فهد بالدمام، بحضور الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة.