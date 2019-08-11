رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة: مستمرون حتى تحقيق تلك الأهداف

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ونقلت وكالة "سوا" عن البطش قوله خلال خطبة عيد الأضحى، اليوم الأحد، في مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة، والذي أدان فيها "صمت الأمة والعالم على حصار غزة وإغلاق منافذها والضغط عليها لتقبل بصفقة القرن" .
© REUTERS / MOHAMMED SALEM
وقال البطش وهو عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إن "وقوف الحجيج على صعيد عرفة هو إعلان براءة من شرك التوحيد والشرك السياسي والاقتصادي والأمني ومن ظلم القوى الكبرى التي تمثلها الإدارة الأمريكية وسماسرة السياسة وتجار الأوطان". بحسب حديثه.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد صرح بأن قوات الجيش رصدت صباح أمس السبت أشخاصا قرب السياج الأمني جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى مقتلهم على يد قوات الجيش.
وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال ادرعي إن استطلاعات جيش الدفاع الإسرائيلي قتلت أشخاصا تم رصدهم يقتربون من السياج الأمني صباح السبت جنوب قطاع غزة، مضيفا أنهم كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة "آر بي جي".
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