الان تتابع مجموعة مسلحة تقتل خمسة في نادٍ بجنوب البرازيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ساو باولو –وكالات – الخليج 365
قالت تقارير لوسائل إعلام محلية بالبرازيل إن مجموعة مسلحة اقتحمت ناديا في مدينة موستارداس، بجنوب البلاد قبيل فجر السبت، وأطلقت النار على العاملين والرواد، فقتلت خمسة أشخاص وأصابت أربعة آخرين بجروح خطيرة.
وقال موقع (يو.أو.إل) الإخباري الإلكتروني إن تلك المجموعة المسلحة التي كانت ملثمة أيضا سرقت متعلقات الضحايا، بما في ذلك هواتفهم المحمولة ومحافظهم قبل هروبها.
وقالت الشرطة للموقع إنه ليس من بين الضحايا من له سجل إجرامي، وأضافت أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى في بورتو اليجري عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول، التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن مسرح الجريمة.
ولم تتوافر معلومات فيما يتعلق بالدافع المحتمل وراء الجريمة، كما لم يتم اعتقال أحد بحلول ساعة متأخرة من مساء السبت.
وفي مايو (أيار) قتلت مجموعة مسلحة أخرى 11 شخصا في حانة بمدينة بيليم بشمال البرازيل.
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