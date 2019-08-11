القوات التركية ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

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أرسلت القوات المسلحة التركية، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء «سوروج» وبلدة «أقجة قلعة» بولاية «شانليي أورفة» جنوبي البلاد.

وذكرت قناة «روسيا اليوم»الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية تركية، قولها، السبت، إن التعزيزات العسكرية المكونة من 15 مركبة توجهت إلى قضاء «سوروج» بولاية «شانلي أورفة»، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية، مشيرة إلى أن التعزيزات المرسلة ضمت آليات عسكرية ومدرعات وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التعزيزات جاءت لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر تشهده المنطقة وخاصة الحدود السورية-التركية، على خلفية إصرار الجانب التركي على شن عملية عسكرية على مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «الوحدات» والتي تصنفها أنقرة كمنظمة «إرهابية».