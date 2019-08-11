أرسلت القوات المسلحة التركية، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء «سوروج» وبلدة «أقجة قلعة» بولاية «شانليي أورفة» جنوبي البلاد.
وذكرت قناة «روسيا اليوم»الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية تركية، قولها، السبت، إن التعزيزات العسكرية المكونة من 15 مركبة توجهت إلى قضاء «سوروج» بولاية «شانلي أورفة»، برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية، مشيرة إلى أن التعزيزات المرسلة ضمت آليات عسكرية ومدرعات وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التعزيزات جاءت لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود مع سوريا.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر تشهده المنطقة وخاصة الحدود السورية-التركية، على خلفية إصرار الجانب التركي على شن عملية عسكرية على مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «الوحدات» والتي تصنفها أنقرة كمنظمة «إرهابية».
كانت هذه تفاصيل خبر القوات التركية ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.