إغلاق معبر رفح البري بمناسبة عطلة عيد الأضحى

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم معبر رفح

قامت السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وأكد مصدر مسؤول أنه سيتم إعادة فتح المعبر، صباح الخميس المقبل، لعبور المسافرين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

كان مجلس الوزراء قرر اعتبار الفترة من، اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.