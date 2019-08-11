موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في جلسة في الأمم المتحدة اليوم الأحد: "نؤيد تعليق العمليات العسكرية بأقرب وقت ممكن، والابتعاد عن التصريحات العدوانية".
وأشار بوليانسكي إلى أنه من المهم أن تبدي أطراف النزاع في ليبيا الهدوء وضبط النفس.
وأضاف بوليانسكي: "علمنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية المتحاربة بمساعدة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بشأن وقف إطلاق النار، ونحن متفائلون بهذا الصدد. نأمل أن يكون هذا الاتفاق مستقرا".
هذا وقد استهدف أمس تفجيرا سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مما أدى إلى مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وتعليق العمليات القتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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