قدم: البحرين تتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا

إبراهيم محمود/ الخليج 365

تأهل المنتخب البحريني، السبت، إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة في العراق.

وتغلب المنتخب البحريني على نظيره الكويتي بهدف نظيف، في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للبطولة.

Advertisements أحرز هدف اللقاء الوحيد، إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وفي وقت سابق السبت، بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب المنتخب الأردني على نظيره السعودي بثلاثة نظيفة.

بذلك، تصدرت البحرين المجموعة برصيد 7 نقاط وتأهلت مباشرة للمباراة النهائية، فيما احتل المنتخب الأردني المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكويت، والسعودية الرابع بنقطة واحدة.

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