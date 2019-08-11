"سجناء بزي الإحرام".. إدارة السجون بالسعودية تسمح لـ50 نزيلا بآداء مناسك الحج

في مبادرة رائدة يؤدي 50 نزيلاً من مستفيدي برنامج "ثقة" في المديرية العامة للسجون- شعائر الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ رفق ثلاثين من ذويهم وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة للسجون.

وذكرت وكالة واس هيأت المديرية العامة للسجون المكان المناسب للنزلاء وذويهم في المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم الدينية بكل راحة واطمئنان.

ووضعت الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي برامج دينية وتوعوية للمشاركين في هذه الحملة طيلة فترة الحج، حيث تم تجهيز برنامجٍ متكاملٍ لكل يومٍ من أيام الحج، ابتداءً باليوم السابع من ذي الحجة وانتهاءً باليوم الثالث عشر يوم العودة

وتمثل هذه المبادرة تجسيداً لدور المديرية العامة للسجون في إصلاح وإعادة تأهيل النزلاء من خلال إتاحة الفرصة لمجموعةٍ من النزلاء في عددٍ من المناطق، مع دراسة زيادة عدد المستفيدين من هذه الحملة في الأعوام المقبلة -إن شاء الله-.

وتأتي المبادرة تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين المديرية العامة للسجون وحملة الراجحي للحج وإدراكاً لأهمية هذا الركن العظيم من الإسلام وماله من أثرٍ بالغ -بإذن الله- في نفوس النزلاء وتقويم سلوكهم.