شكرا لقرائتكم السعودية تدعو إلى اجتماع عاجل بين الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ ساعتين في 11 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 11 أغسطس 2019 / 02:59

دعت المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلك للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقراً.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن دعوة المملكة تأتي بعد أن تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية الموقتة عدن.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن دعوة المملكة تأتي بعد أن تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية الموقتة عدن.

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