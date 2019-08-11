غوتيريش يدين هجوم بنغازي ويدعو لاحترام الهدنة في ليبيا

نيويورك/محمد طارق/ الخليج 365
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بأشد العبارات الهجوم الذي وقع السبت بسيارة مفخخة في بنغازي شرقي ليبيا ما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين".
وأعرب غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، عن خالص تعازيه للأسر المكلومة وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
ودعا البيان الذي وصل الخليج 365 نسخة منه "السلطات الليبية ألا تدخر جهدا في تحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة".
كما دعا جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة إلى طاولة المفاوضات لمتابعة المستقبل السلمي الذي يستحقه شعب ليبيا".
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