اليمن.. وزيرا الداخلية والنقل وقائد عسكري يصلون الرياض

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

أكد مصدر حكومي يمني، وصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري، ومعه وزير النقل صالح الجبواني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة إلى العاصمة السعودية الرياض مساء السبت.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، أن الوزيرين وقائد المنطقة العسكرية وصلوا إلى الرياض على متن طائرة سعودية أقلتهم من عدن، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

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وفي وقت سابق السبت، تتضاربت الأنباء بشأن مصير وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي اقتحمت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لمنزله في مدينة عدن (جنوب البلاد).

وفرضت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، السبت، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها على متن عربات مدرعة سعودية.وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، السبت، على كامل عدن وأبعدت الحكومة الشرعية من مؤسسات الدولة.

وتأتي سيطرة قوات الحزام على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبوظبي لإخلاء مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي".

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