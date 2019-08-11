الرياض/عبدالله أحمد/ الخليج 365
دعت الخارجية السعودية، السبت، الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) لعقد اجتماع عاجل في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بخارجية بلادها (لم تسمه)، قوله إن "المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة".
وأضاف "وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في السعودية".
وأشار إلى أن الاجتماع "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة.. للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".
كما دعا التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تشكيلات المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن.
يأتي ذلك بعدما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على كامل عدن وإبعاد الحكومة الشرعية من مؤسسات الدولة.
وتأتي سيطرة قوات الحزام على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبوظبي لإخلاء مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تدعو الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في عدن لاجتماع عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.