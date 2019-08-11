الرياض تدعو الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في عدن لاجتماع عاجل

الرياض/عبدالله أحمد/ الخليج 365

دعت الخارجية السعودية، السبت، الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) لعقد اجتماع عاجل في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بخارجية بلادها (لم تسمه)، قوله إن "المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة".

وأضاف "وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في السعودية".

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وأشار إلى أن الاجتماع "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة.. للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى".

كما دعا التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تشكيلات المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن.

يأتي ذلك بعدما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على كامل عدن وإبعاد الحكومة الشرعية من مؤسسات الدولة.

وتأتي سيطرة قوات الحزام على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبوظبي لإخلاء مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.