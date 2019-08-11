"التحالف" يدعو "الانتقالي" للانسحاب من مواقع سيطر عليها بعدن

الرياض/عبدالله أحمد/ الخليج 365

دعا التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تشكيلات المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن.

يأتي ذلك بعدما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على كامل عدن وإبعاد الحكومة الشرعية من مؤسسات الدولة.

ودعا التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) "كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".

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كما طالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتبارا من منتصف الليلة، مؤكدا استخدام القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.

وشدد البيان على رفض التحالف "بشكل قاطع" هذه التطورات "الخطيرة".

وأكد أنه "لن يتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)".

وتأتي سيطرة قوات الحزام على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبوظبي لإخلاء مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي".

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