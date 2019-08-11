شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ حتا يستقبل 10000 مسافر يومياً خلال عطلة الأضحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
يمثل منفذ حتا الحدودي نقطة عبور محورية، سواء على صعيد المسافرين الخليجيين أو الشحن البري، حيث يقوم بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وسلطنة عمان، الذين تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر. كما أنه يمثل مركزاً محورياً للنقل البري بين سلطنة عمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. وفي العطل والإجازات الرسمية وبخاصة إجازة عيد الأضحى المبارك، يستعد مركز جمارك حتا لاستقبال العديد من المسافرين القادمين، لقضاء الإجازة في دبي . وعن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي للتسهيل على المسافرين خلال تلك الفترة يقول حمد كاجور مدير مركز جمارك حتا، انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين وتعزيز سمعة إمارة دبي في تسهيل عبور المسافرين والمحافظة علي حماية المجتمع ضد المواد الممنوعة والمقيدة استعد مركز جمارك حتا استعدادات مبكرة لموسم عيد الأضحى المبارك حيث من المتوقع مرور 8,000 إلى 10,000 مسافر يومياً خلال أيام العيد وعليه تم تخصيص 4 مسارات في ساعات الذروة.
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