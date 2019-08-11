شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يقفون بعرفات وينفرون إلى مزدلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى ضيوف الرحمن الذين تجاوز عددهم مليونين، أمس السبت، الموافق التاسع من ذي الحجة، ركن الحج الأكبر، حيث توافدوا منذ الفجر إلى صعيد جبل عرفات. وعلى الرغم من الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة، فقد حرص أغلب الحجاج على الصعود إلى الجبل وهم يرددون التلبية. وهطلت أمطار غزيرة على صعيد جبل عرفات، وهبت رياح ساعدت في تخفيف حدة الحرارة.

ودعا الدفاع المدني السعودي ⁧‫الحجاج في ⁧‫عرفات، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة، أو ملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

وانتقل الحجاج من مكة، إلى مشعر منى أول أمس الجمعة، حيث قضوا الليلة، قبل الانتقال فجراً إلى جبل عرفات.

وكانت رذاذات (آلات) الماء تُلقي ماء خفيفاً على المسير الذي كان يشق طريقه سيراً على الأقدام أو في الباصات، في ظل حرارة وصلت إلى أربعين درجة. وكانت سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة منتشرة على جوانب الطرقات، فيما حلّقت طوافات الهلال الأحمر السعودي في الأجواء.

ووصل 2,26 مليون حاج إلى منى ومحيط عرفات، بينهم 1,86 مليون أتوا من خارج السعودية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن السلطات.

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وعززت السلطات السعودية الإجراءات الأمنية في مكة وتم تحديد الزائرين، إضافة إلى حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات لمراقبة في كل منطقة بمكة.

وبعد الوقوف في عرفات، وقبل غروب الشمس، أمس، نزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ليؤدوا فيها صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصراً، وليكملوا الليل في مزدلفة، حيث يجمعون الحصى (الجمرات) لاستخدامها في شعيرة الرمي.

ويقوم الحجاج اليوم بالتضحية بكبش ويبدأون شعيرة رمي الجمرات في منى. ويقضي الحجاج أيام التشريق الثلاثة في صعيد عرفات. ويمكن للحاج المتعجل أن يغادر صعيد منى ويؤدي طواف الوداع حول الكعبة، ويغادر مكة قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق.

وتصبح منطقة منى في كل موسم حج موقعاً لخيم مخصصة لاستقبال الحجاج. وأكد مسؤول سعودي أنه «تم نصب 350 ألف خيمة مع أجهزة تكييف».

وتتابع القيادة السعودية تحركات ضيوف الرحمن لتسيير مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

يذكر أن قيادة أمن الحج، كانت قد أعدت خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة في مشعر منى. (وكالات)