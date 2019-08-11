«أون لاين»

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د. حسن مدن

تعليقاً على ما كتبناه حول (راهن ال«مول» ومستقبله)، وصلتني بعض التعقيبات؛ من بينها تعليق من د. سونا قصّار من سوريا، تعزو فيه «انتشار ثقافة المولات في الخليج»، إلى الجو الحار السائد أغلبية أشهر السنة. مضيفة سبباً آخر هو ما دعته ب«ضريبة مجتمعات الرفاهية» التي تسعى لجمع كل خدمات التسوّق، ووسائل الترفيه في مكانٍ واحد.

«في الشام على سبيل المثال»، تقول الدكتورة سونا، لدينا بعض (المولات) الكبيرة، لكن أغلبية الناس ما زالت تفضل السير في شوارع الصالحية، والحميدية، فذلك يتيح لها المفاصلة في الأسعار، خاصة أن الناس ألفوا عادة المشي، والسعي لنيل ضروريات الحياة.

وإن كانت ظاهرة المجمعات التجارية بدأت، أول ما بدأت عربياً في بلدان الخليج، ويمكن أن تكون مدينة دبي بالذات أول من عرفها، فإنها غدت اليوم ظاهرة في أغلبية البلدان العربية، إن لم يكن فيها كلها، بصرف النظر عن الجو، سواء أكان حاراً، أم معتدلاً.

ونشأت فكرة المجمعات التجارية أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحرب العالمية الثانية، حين بدأ الناس بالانتقال من مراكز المدن المكتظة للعيش في الضواحي الجديدة التي كانت خالية من الكثير من الخدمات، ويقال إن مهندساً يدعى فيكتور جرون، هو صاحب فكرة إنشاء هذه المجمعات التي صار عددها في أمريكا يقدر بالآلاف، فيما لم يكن هذا العدد يتجاوز 300 مجمع في سبعينات القرن الماضي.

وحسب فيديو يناقش هذا الموضوع، فإن حياة البشر تتوزع على ثلاثة أماكن: البيت، محل العمل، مكان اللقاءات الاجتماعية، كالمقاهي والمطاعم ومحال التسوق وما إليها، ولكي تكون هذه الأخيرة جاذبة يجب توفر شروط، بينها أن تكون أليفة وقريبة من مكان السكن، وأجواءها مشجعة على تبادل الأحاديث، وأسعار ما تقدمه من خدمات وسلع مناسبة.

وأصبح الشباب هم الفئة الأوسع من رواد هذه المجمعات التي سرعان ما تحولت، تحت تأثير آليات العولمة، إلى ظاهرة عالمية، وحسب تعبير رشيدة سعيدي من المغرب «فإنه في عصر الاستهلاك المفرط أصبحت هذه المولات تتكاثر، وتُضيق الخناق على المحال التجارية الصغرى التي راحت تسدّ أبوابها الواحد تلو الآخر».

لكن الوقائع في أمريكا نفسها تشير إلى أن رواد هذه المجمعات يهجرونها، وبات الكثير منها مقفراً، أو يعاد تأهليه لوظائف أخرى غير التسوق.

إنسان اليوم يتجه إلى مزيد من العزلة، والتقوقع على الذات. والتواصل عبر الفضاء الرقمي حلّ محل اللقاءات الاجتماعية. وأصبح طلب كل الاحتياجات «أون لاين» بديلاً لارتياد محال التسوق.

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