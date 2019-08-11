4 شهداء في غزة والاحتلال يدعي إحباط عملية كبيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اغتالت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، 4 فلسطينيين، شرق دير البلح وسط قطاع غزة، واحتجزت جثامينهم بعد اشتباك مسلح تخلله قصف «إسرائيلي» لموقعين في المنطقة وإطلاق قنابل إنارة. وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نفذت عملية توغل محدودة شرق منطقة دير البلح، بعد أن قامت بقصف وإطلاق نار متبادل.

وقالت إن عدداً من الآليات «الإسرائيلية» توغلت في محيط بوابة النمر شرق دير البلح، وهي المنطقة التي شهدت تبادلاً لإطلاق النار وقصفاً «إسرائيلياً»، وشوهدت إحدى جرافات الاحتلال تنتشل جثامين من المنطقة. وعادة لا تصدر الجهات الطبية الفلسطينية بيانات عن شهداء تحتجزهم قوات الاحتلال «الإسرائيلي».

وفي بيان للناطق باسم الجيش «الإسرائيلي» أفيخاي أدرعي قال: إن استطلاعات الجيش رصدت في ساعات الصباح عدداً ممن وصفتهم بالمخربين (المسلحين) يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، حيث كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشينكوف، وقنابل يدوية، وقذائف «RPG»، وذكر أن القوات «الإسرائيلية» أطلقت النار عليهم بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلتهم. وأضاف أنه خلال الحادث ألقى أحد المسلحين قنبلة يدوية، دون وقوع إصابات أو أضرار في صفوف القوات «الإسرائيلية».

وفي بيان ثان لجيش الاحتلال، «أكد أن المسلحين تحركوا بشكل منظّم كخلية واحدة بهدف تنفيذ عملية كبيرة وذلك وفقاً لكمية الأسلحة الكبيرة التي كانت بحوزتهم». ولفت البيان إلى أن المسلحين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشينكوف وعبوات أنبوبية وقنابل يدوية ومواد لقص الأسلاك، إضافة إلى مواد غذائية، بحسب البيان. وحمل الاحتلال حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عما يحدث في قطاع غزة.

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وقالت حركة «حماس» إن «إسرائيل» ارتكبت جريمة بقتل شبان فلسطينيين «غاضبين من الحصار الإسرائيلي» على قطاع غزة. وصرح الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع في بيان صحفي، أن «حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يتحمل نتائجها الاحتلال». وتابع القانوع: «استمرار جرائم الاحتلال وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر للقيام بردات فعل فردية رداً على ذلك».

وأطلقت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» النار، صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية بدأت بمطاردة مراكب الصيادين في المنطقة المسموح الصيد بها بعد إطلاق النار، من دون أن يبلغ أن وقوع إصابات. وتنفذ الزوارق الحربية «الإسرائيلية» اعتداءات متواصلة على الصيادين ببحر غزة.

إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال 3 شبان فلسطينيين وفتاة بحجة علاقتهم بعملية «عتصيون» التي نفذت قبل يومين وقتل فيها جندي «إسرائيلي». وصادر الاحتلال مركبة من مكان الاعتقال في قرية بيت كاحل بمدينة الخليل في الضفة الغربية.

(وكالات)