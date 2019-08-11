شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» يكتسح ويستهام بخماسية نظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مانشستر سيتي بداية مذهلة في بداية حملته للدفاع عن لقبه في الموسمين الماضيين بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه بخماسية نظيفة بينها «هاتريك» رحيم سترلينج، على مضيفه وست هام يونايتد أمس، في مباراة شهدت سلسلة تدخلات لتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم «var».

جاءت أهداف سيتي عبر البرازيلي غابريال جيزوس (25)، وسترلينج (51 و75 و90+1)، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو من ركلة جزاء (86)، في مباراة شهدت أول حالة إلغاء هدف في الدوري بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي تستخدم هذا الموسم للمرة الأولى في بطولة إنجلترا.

وهيمن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بالملعب الأولمبي في لندن، وقدم أداء أفضل بكثير في شوط ثانٍ سجل خلاله رباعية. وقال المدرب بعد الفوز: المباراة الأولى، خارج أرضنا، 5-صفر نتيجة مذهلة، كان الحصول على النقاط الثلاث مهماً، والحفاظ على نظافة الشباك. الشوط الثاني كان أفضل بكثير، كنا أكثر هدوءاً، لكن على رغم ذلك تتبقى لنا العديد من الأمور لتحسينه.

من جهته، أبدى سترلينج سروره للأداء الذي قدمه، مشدداً على أن الأهم كان البداية بشكل جيد وتحقيق الفوز، كان الأمر صعباً في الشوط الأول. بعض لمساتنا كانت غير دقيقة، لكن ما إن دخل الفريق في الإيقاع حتى تحسنت التمريرات وحصلنا على المزيد من الفرص.

ودفع غوارديولا في اللقاء بالجزائري رياض محرز أساسياً على الجناح الأيمن في ظل إصابة الألماني لوروا سانيه في الركبة اليمنى، والتي قال مدربه إنها ستبعده ما بين ستة وسبعة أشهر.

وأبقى غوارديولا على الظهير البرتغالي جواو كانسيلو على مقاعد البدلاء بعد انضمامه هذا الأسبوع من يوفنتوس بطل إيطاليا، في مقابل رحيل البرازيلي دانيلو في الاتجاه المعاكس، كما أبقى الهداف التاريخي للفريق أغويرو بديلا، ودفع به منتصف الشوط الثاني بدلاً من جيزوس.

وسنحت لمحرز فرصتان خطرتان، وذلك في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي، والثانية (21) عندما راوغ وسدد من مسافة قريبة في الشباك الخارجية.

وانتظر لاعبو سيتي حتى الدقيقة 25 لكسر التعادل بعد اختراق للمدافع كايل ووكر داخل المنطقة، حوّلها إلى عرضية حاول إبعادها لاعب وست هام الفرنسي عيسى ديوب، قبل أن يتابعها جيزوس إلى داخل الشباك.

ودخل سيتي الشوط الثاني أقوى، معززاً تقدمه بعد هجمة مرتدة قادها محرز ومرر خلالها الكرة إلى البلجيكي كيفن دي بروين الذي راوغ وأطلق انفراداً داخل منطقة الجزاء لسترلينج، أنهاه الأخير بإرسال الكرة ببراعة بين ساقي فابيانسكي لدى خروجه لملاقاته (51). وبعد دقيقتين، احتفل سيتي بهدفه الثالث والثاني لجيزوس بعدما تلقى كرة من سترلينج في مواجهة المرمى. لكن العودة إلى تقنية الفيديو أظهرت أن سترلينج كان متسللاً ، ما دفع الحكم مايك دين لإلغاء الهدف.

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وسنحت لوست هام فرصتان خطرتان بشكل متتالٍ، عندما تابع البديل المكسيكي خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» الكرة من مسافة قريبة وأبعدها بصعوبة الحارس البرازيلي إيدرسون، لتعود من رأس لاعب الفريق المضيف الأرجنتيني مانويل لانزيني، فارتمى نحوها الحارس وأبعدها بقبضته.

ودفع وست هام ثمن ضياع الفرصتين النادرتين غالياً، إذ سجل سيتي ثلاثة أهداف في ما تبقى من وقت اللقاء، بدأها في الدقيقة 75 عندما مرر محرز كرة مخادعة لداخل المنطقة إلى سترلينج المتفلت من أي رقابة، فهيأها بالقدم اليمنى ورفعها ساقطة فوق فابيانسكي. وراجع الحكم الهدف بتقنية الفيديو لشبهة التسلل، قبل أن يثبّت الهدف.

وبعد دقائق، حصل محرز على ركلة جزاء بعد عرقلة من ديوب داخل المنطقة، انبرى لها أغويرو وسددها ضعيفة تصدى لها فابيانسكي. لكن تقنية الفيديو صبت لصالح سيتي هذه المرة، إذ دفعت إلى إعادة الركلة لخطأ في تحرك لاعبي وست هام، ليسددها أغويرو هذه المرة قوية على يمين الحارس الذي ارتمى يساراً (86).

وحقق سترلينج ال«هاتريك» (90+1) بعد انفراد إثر تمريرة متقنة من محرز.

وعلق غوارديولا على استخدام تقنية الفيديو بالقول: عليك أن تكون قوياً ذهنياً عندما لا تصب لصالحك، عليك أن تكون هادئاً وقوياً، لأنها ستغير الدينامية ليس فقط في الفريق، لكن بين المشجعين أيضاً.

وفي المباراة الثانية، فاز بيرنلي على ضيفه ساوثهامبتون 3 - صفر. وسجل أهداف بيرنلي آشلي بارنس (هدفين) في الدقيقتين 63 و70، ويوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 75.

وفي المباراة الثالثة، فاز برايتون على مضيفه واتفورد 3 - صفر،وحصد برايتون أول ثلاث نقاط له فيما ظل واتفورد بلا نقاط.

وتعادل بورنموث مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1-1. وتقدم كريس ميفام لبورنموث( 62 )وتعادل بيلي شارب لشيفيلد (88) .

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت كريستال بلاس بضيفه إيفرتون وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ، وشهدت المباراة طرد مورجان شنايدرلين لاعب إيفرتون في الدقيقة 76.