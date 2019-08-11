المعارضة الروسية تواصل التظاهر رغم اعتقال القيادات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت المعارضة الروسية، أمس السبت، احتجاجاتها الضخمة في العاصمة موسكو، للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل وجود أمني كثيف، لم يمنع خروج عشرات الآلاف الذين باتوا بلا قيادة، أوقفت خلالها الشرطة 72 شخصاً، بعد حملة اعتقالات غير مسبوقة، شنتها السلطات خلال الأيام الماضية، شملت ألفي شخص، بينهم قادة الاحتجاج الذي يطالب بانتخابات حرة مقرر إجراؤها في الشهر المقبل في العاصمة.

وبعيد الظهر تجمّع المتظاهرون وسط جادة أندريا ساخاروفا، حيث سمحت السلطات بإقامة التظاهرة، وسط انتشار كثيف للشرطة وعناصر مكافحة الشغب. وقدّرت منظمة «وايت كاونتر» غير الحكومية المشاركين في التظاهرة ب40 ألف شخص، فيما أعلنت الشرطة أن الاحتجاج جمع 20 ألفاً. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «أعطونا الحق في التصويت»، و«كذبتم علينا بما فيه الكفاية»، فيما رفع آخرون صور نشطاء أوقفوا في تظاهرات سابقة. وقالت إيرينا دارجولتس (60 عاماً)، إن «هذا الظلم على كل المستويات يثير غضبي. إنهم يحرمون مرشحين جمعوا التواقيع اللازمة من المشاركة. إنهم يوقفون أشخاصاً يحتجون سلمياً»، بينما رأي المعارض ديمتري خوبوتوفسكي أن البلد حالياً كله بات سجيناً، ولا أحد يمثل الشعب. ويقبع أغلبية مرشحي المعارضة الذين منعوا من خوض الانتخابات في السجون، لخرقهم قوانين التظاهر. وقالت متظاهرة أخرى «لكل منا الحق في الترشح، وهم خائفون كثيراً من هذا الأمر»، مضيفة «نحظى بدعم شعبي فيما تقتصر لجانهم الانتخابية على مجرمين».

واعتبرت منظمة «وايت كاونتر» على صفحتها على «فيسبوك»، أن نجاح التظاهرة في حشد عشرات الآف من الأشخاص، يجعل منها «نصراً للمعارضة التي بات كل زعمائها تقريباً في السجن». ومع انتهاء التجمع، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب عشرات المحتجين كانوا عازمين على التظاهر أمام الإدارة الرئاسية. وذكرت مجموعة «أو في دي- إنفو»، أن السلطات احتجزت 72 شخصاً في احتجاجات أمس.

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وشمل قمع الحركة الاحتجاجية كذلك عمليات دهم كثيرة استهدفت معارضين، أو مجرد متظاهرين، وفتح تحقيق بحق منظمة المعارض أليكسي نافالني بتهمة «تبييض أموال»، وصدور أحكام بالسجن لفترات قصيرة طالت جميع حلفائه السياسيين تقريباً.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية الحالية بعد رفض ترشيحات 60 مستقلاً للانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل في موسكو.

(ا ف ب)