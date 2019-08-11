تواصل المعارك بين الجيش السوري والمسلحين جنوبي إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت أمس السبت، الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بين قوات الجيش السوري والفصائل المناوئة، وذكر المرصد السوري أن الفصائل تمكنت عبر هجوم معاكس من استعادة السيطرة على تل السكيك جنوب إدلب قبل أن تعود قوات النظام وتستعيده مجدداً بغطاء جوي وبري، ووثق المرصد مزيداً من الخسائر البشرية جراء المعارك هذه والتي تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، إذ ارتفع إلى 12 تعداد قتلى القوات الحكومية، كما ارتفعت حصيلة خسائر المجموعات المسلحة إلى 15 قتيلاً. وارتفع إلى 78 عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية على كل من خان شيخون وعابدين والهبيط وكفرسجنة وترملا والسكيك والخوين والتمانعة ومدايا والركايا بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وكفرزيتا واللطامنة بالقطاع الشمالي من الريف الحموي، إضافة لمحور كبانة في جبل الأكراد، وارتفع إلى 35 عدد الضربات الروسية التي استهدفت خلالها مناطق في الهبيط ومحيط خان شيخون جنوب إدلب، ودوير الأكراد بسهل الغاب، ومحور كبانة في جبل الأكراد إضافة لكفرزيتا واللطامنة.

من جانب آخر، ضرب انفجار عنيف مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا بالقطاع الشمالي من الريف الحلبي، ناجم عن انفجار دراجة نارية مفخخة في المدينة، الأمر الذي أودى بحياة شخص إضافة لإصابة 7 آخرين بجراح بينهم 3 أطفال.

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية تركية إن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى قضاء سوروج وأقجة قلعة بولاية (شانلي أورفة) جنوبي البلاد. ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن المصادر قولها إن التعزيزات التي أرسلت الجمعة، تضم آليات عسكرية ومدرعات وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات العسكرية المكونة من 15 مركبة توجهت إلى قضاء سوروج بولاية (شانلي أورفة) برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية. وتأتي هذه التعزيزات لنشرها مع الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. وبالتزامن مع وصول التعزيزات التركية، نقل الجيش الأمريكي، شحنة جديدة من الأسلحة محملة على أكثر من مئتي شاحنة إلى شمال شرق سوريا عبر معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا وكردستان العراق. وذكرت مصادر أن هذه الشاحنات دخلت من معبر التونسية «سيمالكا» النهري بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة مع إقليم كردستان العراق، ووصلت إلى مدينة القامشلي شمالي الحسكة. وأوضحت المصادر أن شحنة الأسلحة الجديدة سيتم توزيعها على مواقع تنظيم «قسد» في المنطقة الشرقية من سوريا. (وكالات)