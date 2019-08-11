استقرار حالة توأمتين سياميتين بعد فصلهما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أطباء مجريون وبنجلادشيون أجروا عملية ماراثونية لفصل توأمتين بنجلاديشيتين سياميتين ملتصقتين على مستوى الرأس، أنهما في حالة مستقرة.

ولدت ربيعة ورقية (3 سنوات) ملتصقتين على مستوى الجمجمة من فوق، وهو خلل جنيني نادر يصيب واحدة من بين كل خمسة إلى ستة ملايين حالة ولادة.

وتتعافى الطفلتان في مستشفى دكا العسكري، حيث جرت العملية التي استمرت حوالي ثلاثين ساعة، وشارك فيها فريق من 35 طبيباً مجرياً متخصصاً، وأكثر من 100 طبيب بنجلادشي، وكانتا في وضع مستقر بعد عملية الفصل النهائي إثر سلسلة من العمليات الجراحية الطويلة، وفق جيرجيلي باتاكي، المكلف بالجراحة التجميلية من منظمة «فاونديشن اكشين» غير الحكومية المجرية.

وقال للصحفيين في المستشفى: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مثل هذه العمليات المعقدة لها أخطارها وقد تحدث مضاعفات».

وخضعت الطفلتان لعمليتين متعلقتين بجراحة الأعصاب، و44 عملية تجميل حتى الآن. وكانت فرص نجاح العملية التي شارك فيها نحو 50 متخصصاً مع عمليات محاكاة بالأبعاد الثلاثية 50% عند بدء المسار؛ إذ تكللت عمليات قليلة بالنجاح حتى الآن، وفقاً للمؤسسة.

وأعرب والد الطفلتين رفيق الإسلام عن فرحته العارمة بعد العملية قائلاً: «فصل الأطباء طفلتي. لقد رأيت ذلك بأم العين وهما في وضع جيد الآن. آمل أن تتعافيا بالكامل وأن تتمكنا من عيش حياة طبيعية».

وكان رفيق الإسلام وهو مدرّس في منطقة بابنا الريفية الفقيرة، اتصل العام 2017 بالمنظمة التي أسسها الطبيبان اندراس سوكاي، وباتاكي العام 2002، لتوفير المساعدة في المجال الجراحي للفقراء.