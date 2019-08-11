قتيلان من بعثة الأمم المتحدة بتفجير إرهابي في بنغازي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس. وقال المصدر رافضاً كشف هويته إن «اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة أحدهما أجنبي قتلا، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم طفل إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بمنطقة الهواري في بنغازي».

وأشار مصدر محلي إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل، تحسباً لوقوع أي اختراق أمني، بحسب وكالة «وال- بنغازي» وأكدت مصادر محلية أن الانفجار وقع بالقرب من أحد المجمعات التجارية، مرجحة سقوط ضحايا نتيجة الازدحام، حيث يخرج المواطنون للتسوق بمناسبة عيد الأضحى. ولم تصدر أي جهة رسمية، أي بيان عن الحادث كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

من جانب آخر، أعلنت القوات المتصارعة في العاصمة الليبية طرابلس، قبولهما للهدنة التي دعت لها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة عبد الأضحى المبارك.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحفي، إن القائد العام المشير خليفة حفتر أمر بوقف جميع العمليات الحربية في ضواحي العاصمة طرابلس بدءاً من تاريخ اليوم السبت، حتى يوم الاثنين.

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وأضاف المسماري «أن القائد العام يحذر في الوقت نفسه من أن رد القوات المسلحة سيكون قوياً وقاسياً في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف، مهما كان نوعها وتمثل خرقاً لهذه الهدنة أو تشكل خطراً على القوات المسلحة».

وتابع المسماري قائلاً إن «القائد العام المشير خليفة حفتر يطمئن جميع الليبيين المتطلعين اليوم لتحرير العاصمة، بأن القوات المسلحة بجميع صنوفها في حالة استعداد تام للرد المناسب، على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بقواتنا المسلحة».

بدورها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبولها بهدنة محددة خلال أيام عيد الأضحى. واشترطت حكومة الوفاق بأن تكون هذه الهدنة شاملة كل مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف كل العمليات العسكرية في الاشتباكات المباشرة وغير المباشرة، بحسب البيان. وأكد بيان حكومة الوفاق على حظر طلعات الطيران الحربي والاستطلاع وعدم استغلال الهدنة لتحرك أي أرتال مسلحة أو أي تحشيد. وطالبت حكومة الوفاق بأن تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف على ومراقبة وقف إطلاق النار.

(وكالات)