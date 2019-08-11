شكرا لقرائتكم خبر عن 809 مليارات درهم تمويلات خارجية إلى الإمارات نهاية 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
وصلت القيمة الإجمالية للتمويلات الخارجية المصرفية وغير المصرفية بالأدوات المختلفة إلى الإمارات إلى 220.43 مليار دولار (809 مليارات درهم) في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، منها 91.7 مليار دولار من مؤسسات غير مصرفية.
ووصلت قيمة الودائع والقروض من هذه الأدوات إلى 205.68 مليار دولار (755 مليار درهم)، 78.74 مليار دولار منها من مؤسسات غير مصرفية.
وأظهرت بيانات حديثة من بنك التسويات الدولية أن حصة الأغلبية من هذه التمويلات كانت من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية البريطانية، بحوالي 19%، أو ما يعادل 42.5 مليار دولار.
وتلتها البنوك الأمريكية بحصة 10%، 21.8 مليار دولار. ووصلت حصة البنوك والمؤسسات غير المصرفية السويسرية التي جاءت في المركز الثالث إلى 8.3%، أو حوالي 18.36 مليار دولار. وتلتها المؤسسات المصرفية وغير المصرفية الفرنسية بحصة 6%، 13.21 مليار دولار.
وبلغت قيمة التمويلات من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية من هونج كونج حوالي 11.72 مليار دولار، بما يوازي حصة 5.3%. ووصلت حصة بلجيكا إلى 2.3%، 5.1 مليار دولار. ووصلت قيمة المطالبات المالية الخارجية للإمارات بمختلف الأدوات المالية وفقاً لبيانات بنك التسوية الدولي إلى حوالي 216.93 مليار دولار (796.13 مليار درهم)، 193.1 مليار دولار منها ودائع وقروض. وكان لبريطانيا من هذه المطالبات الحصة الرئيسية بحوالي 55.94 مليار دولار، تلتها هونج كونج 18.6 مليار دولار، وفرنسا 16.4 مليار، وسويسرا 15.41 مليار.
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