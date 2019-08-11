شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمة» السوداني: «حمدوك» على رأس ترشيحاتنا لرئاسة الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن حزبُ الأمة القومي التزامه بما جاء في وثيقة السلام الشامل، مؤكداً دعمه لها في اجتماعات نداء السودان، وقوى الحرية والتغيير، وأبدى الحزبُ رفضه لما أسماه محاولة النيل منه في شخص إبراهيم الأمين، ولم يكن رافضاً لأيِّ بندٍ من بنود وثيقة السلام، فيما غادر وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير البلاد متوجهاً إلى القاهرة للقاء قيادات من الجبهة الثورية.

وطبقاً لبيان صادر عن الحزب أمس السبت أبدى الحزب دعمه للاتفاق الأخير والتزامه بالجدول الزمني المتوافق عليه. وحول ترشيح عبدالله حمدوك لمنصب رئاسة الوزراء، أشار الحزب إلى أن حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء، ولم يحدث أن رفض مقترح ترشيحِه رئيساً للوزراء.

وأكد الحزب في بيانه تمسكه، ودعمَه لوحدة قوى الحرية والتغيير، وخطوات استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية، و أشار إلى تعرضه لحملةٍ إعلاميةٍ شعواء، ومعلومة الأهداف، واصفاً إياها بالمغرضة والتي لا تخلُو من ابتزاز ومزايدة.

في الأثناء، غادر الخرطوم، أمس، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة وفد قوى إعلان الحرية والتغيير للدخول في اجتماعات مع قيادات الجبهة الثورية برعاية مصرية.

ويضم وفد قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، ونائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين، وممثل تجمع القوى المدنية مدني عباس مدني، وممثل التجمع الاتحادي المعارض بابكر فيصل، فضلاً عن رئيس التحالف السوداني كمال إسماعيل.

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ومن المرجح أن يلحق بالوفد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير عضو وفدها المفاوض في أديس أبابا القيادي في البعث وجدي صالح.

وأوضحت مصادر مقربة من وفدي التفاوض لموقع «تاسيتي نيوز» المحلي، عن مطالب للجبهة الثورية تود إدراجها ضمن الوثيقة، تتمثل في النص صراحة في الوثيقة الدستورية على تفويضها لتحقيق السلام الشامل، إضافة إلى التأكيد على أن تسود الاتفاقيات مع الحركات المسلحة حال وجود أي خلافات في الوثيقة الدستورية، فضلاً عن مطلب لرئيس الوزراء بمباشرة مهامه فور تسميته، والبدء بعملية السلام في سقف زمني لا يتجاوز شهرين، ما يتيح للجبهة الثورية المشاركةَ في الحكومة الانتقالية وتحديداً ضمن المجلس السيادي.

وكانت الجبهة الثورية قد طالبت بتضمين جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في أديس أبابا في الاتفاق مع المجلس العسكري قبل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في الرابع من هذا الشهر.

من جهة أخرى، أعلن رئيس البعثة المشتركة «يوناميد»، بالسودان جيريمايا مامابولو، استعداد البعثة للعمل مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي في الحكومة الانتقالية بالسعي نحو تحقيق السلام بدارفور، وعبر عن تفاؤله بأن تسهم الجهود المشتركة وحسن النوايا في تحقيق السلام في كل السودان.

وبعث الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكبير الوسطاء المشترك يوم أمس الأول الجمعة، برسالة تهنئة إلى الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيّا من خلالها الرجال والنساء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للثورة السودانية السلمية، معرباً عن تعازيه لأسر الشهداء، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى.

كما عبر بولو عن تهنئته للأطراف السودانية من العسكريين بمناسبة توصلهم للاتفاق حول هياكل الحكم الانتقالي، ووعد بولو بأن تواصل «يوناميد» قصارى جهدها لتحقيق السلام والتنمية المُستدامة لأهل دارفور، إلى جانب غيرهم في المناطق المتأثرة بالنزاع.