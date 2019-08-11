اندماج «مبادلة» و«آيبيك» يسهم في توفير كثير من الفرص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خلدون المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للتنمية»، أن الاندماج بين شركتي «مبادلة» و«آيبيك»، حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأسهم في إنشاء قوة استثمارية عالمية، لزيادة حجم وفعالية الشركتين على المستوى العالمي، واتباع استراتيجية جديدة تتسم بالجرأة.

قال المبارك في تصريحات ل«بزنس يير»: «يشكل الدمج مع «آيبيك» واحداً من أكثر الاندماجات سلاسة وإنتاجية، وذلك نظراً لاعتبارها أكبر عملية دمج للشركات في تاريخ دولة الإمارات، حيث تمكنا من تحقيق درجة عالية من التنسيق، مما أسهم في توفير كثير من الفرص. فعلى سبيل المثال، أسهمت أنشطتنا في قطاع النفط والبتروكيماويات، في جعلنا نتبوأ مكانة عالمية رائدة من خلال سلاسل التوريد في هذا القطاع. ولقد وضعنا استراتيجية واضحة لمتابعة الاستثمارات التي تساعدنا على تحقيق الفرص، سيما في قطاع المشتقات النفطية المهم استراتيجياً. وعلى سبيل المثال، عملية الشراء التي ستقوم بها «نوفا كيميكالز»؛ ذراع «مبادلة للاستثمار»، لأحد أكبر مرافق البتروكيماويات في الولايات المتحدة، ومقرها في جيزمار بولاية لويزيانا، بقيمة 2.1 مليار دولار، ستسهم في دعم الشركة بالبدء في تنفيذ استراتيجية النمو الطموحة الخاصة بها.

وتستطيع «مبادلة» الآن، دعم النمو في أبوظبي من خلال الاستفادة من قدرات مالية كبيرة وأكثر ديناميكية وخبرة عالمية في القطاعات الحيوية.

من هنا، فنحن الآن في وضع أفضل لتنفيذ المهام الموكلة إلينا، وتحقيق عوائد مالية جذابة لمساهمينا، مما يمنحنا دافعاً للاستمرار بدورنا في المساهمة في التنويع المستمر للاقتصاد الوطني، تماشياً مع خطة أبوظبي ورؤية البلاد، طويلة الأمد».

التكنولوجيا المبتكرة

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وقال المبارك: «توجهت شركة «مبادلة للاستثمار» مؤخراً، إلى مجموعة من المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا، حيث شاركت في تطوير شركات التكنولوجيا المبتكرة منذ إنشائها، كما أن عمليات نشر رؤوس الأموال التي قمنا بها مؤخراً، في القطاع، ليست شيئاً جديداً، وإنما هي امتداد لاستراتيجيتنا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، الشراكات التي أقمناها مع شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم مثل شركة «جي في» في كوجنت، هي عبارة عن تعاون مع شركة «واتسون» التابعة لشركة «آي بي إم»، من أجل جلب الحوسبة الإدراكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكذلك الشراكة مع «ياهسات»، وهي شركة تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، التي جلبت إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة لأكثر من 140 دولة.

وعندما ننظر إلى التغيرات التي تطرأ على المجتمع والأعمال، فمن الواضح أن الثورة الرقمية والتكنولوجيات التي تجعل من هذه الثورة ممكنة، تسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. ولذلك، كان من المهم بالنسبة لنا، منح هذه التكنولوجيات مزيداً من الاهتمام والتركيز. ويعتبر ضمان أن نكون جزءاً لا يتجزأ من هذه التوجهات العالمية، مكوناً رئيسياً من استراتيجيتنا العالمية للاستثمار».

وأضاف المبارك: «إن التزامنا بقيمة 15 مليار دولار لصندوق «سوفت بنك فيجن»، الذي يقدم مجموعة واسعة من الشركات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا، هو أحد الأمثلة على ذلك، إضافة إلى أنه من خلال مكتبنا الجديد في سان فرانسيسكو، الذي تم افتتاحه مؤخراً، سنتقرب أكثر من مجتمع رأس المال المخاطِر الذي يوفر مجموعة من الفرص الاستثمارية الأكثر تحفيزاً وإثارة للاهتمام في العالم».

وحول القطاع الصحي في أبوظبي، قال المبارك: «عندما درسنا في البداية أنظمة القطاع، فإن هدفنا كان تضييق الفجوة الموجودة في المجال، إضافة إلى تحقيق أفضل المستويات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال الصحي، وهو ما تمكنا من تحقيق جزء كبير منه حتى الآن.

لقد استثمرنا مبالغ ضخمة لتأسيس أنظمة صحية متطورة في أبوظبي، تكون مصممة لتلبية احتياجات السكان، لنأخذ على سبيل المثال مركز «ICLDC» مركز أمبريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي، الذي يعالج واحدة من أكثر المشاكل الصحية التي تواجه مواطني دولة الإمارات، وقد شهد المركز توسعاً كبيراً خلال السنوات الماضية في كل من أبوظبي والعين. وقد بدأ مستشفى «كليفلاند أبوظبي» في إعادة رسم معالم نموذج الرعاية الصحية في الإمارة، من خلال إجراء العديد من العمليات النادرة لأول مرة في المنطقة، مثل زراعة الأعضاء، وقد تحقق ذلك الأمر بفضل كفاءة فريق العمل الذي استقطبناه، إضافة إلى تميز المرافق».

مشاريع الطاقة النظيفة

أما بالنسبة لتبني الطاقة النظيفة للتوافق مع معايير الاستدامة خلال العقد القادم، فأكد خلدون المبارك أن «مبادلة» تعمل حالياً على تطوير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة؛ الأمر الذي سيساعد في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للجودة والتميز في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

ولنأخذ على سبيل المثال المشروع المشترك بين «توتال» و«مصدر»، وهو مشروع «شمس 1»، الذي يهدف إلى إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المنطقة بطاقة تبلغ 100 ميجاوات. هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار، يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم، من حيث قيمة الأموال المستثمرة في مجال الطاقة الشمسية.

وفي مارس من العام 2018، احتفلنا بتواصل إمداد الخدمة من المشروع للعام الخامس على التوالي. وكما هو الحال مع جميع الدول، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتمثل في تحوّل الاعتمادية في استهلاك الطاقة إلى النظيفة. وفي حين أن «مصدر» تقود عملية التحول نحو تبني الطاقة النظيفة وتطبيق استراتيجيات الاستدامة، فإن هنالك أيضاً جهوداً، مركزة نعمل عليها على مستوى السياسة العامة. وقد تم رسم رؤية 2030 للبيئة، لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية للتعرف إلى الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية في مجالات تتضمن الزراعة وموارد المياه، واستهلاك الكهرباء، وجودة الهواء، والتخلص من النفايات.