محمد بن راشد: نسأل الله أن يتقبل تلبية الحجاج ويحفظ بلدنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم في مسجد زعبيل بدبي.

ويستقبل سموه في مجلس زعبيل الكبير عقب الصلاة مباشرة المهنئين بهذه المناسبة المباركة، أعادها الله على دولتنا بالخير واليمن و البركات.

كما ابتهل صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إلى الله تعالى، أن يتقبل تلبية الحجاج ودعاءهم، في يوم عرفة، وأن يحفظ بلدنا وأمننا ومكتسباتنا، ويحفظ أبناءنا وأجيالنا، مهنئاً سموه الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وغرد سموه على تويتر: «في هذا اليوم العظيم.. نسأل الله أن يتقبل تلبية الحجاج ودعاءهم.. ونسأل الله في هذا اليوم، أن يحفظ بلدنا.. وأمننا.. ومكتسباتنا.. ويحفظ أبناءنا وأجيالنا.. ونسأل الله أن يرزقنا القوة والحكمة لخدمة الوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين... وكل عام وشعوبنا الإسلامية بألف خير». (وام)