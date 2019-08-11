الأهلي يستهل مشوار استعادة اللقب الإفريقي الليلة أمام «اطلع برة»

يستهل فريق الأهلي مساء اليوم الأحد، رحلة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ سنوات، وتحديداً منذ عام 2013، عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. ويلعب الأهلي مع فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان باستاد برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة التي واجه الأهلي فيها سوء حظ واضحاً، خلال السنوات الماضية، حيث خسر من الوداد المغربي في نهائي 2017، ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي، قبل أن يودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وخسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، قبل أن يُحقق فوزاً هزيلًا بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

يتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة جيدة أمام بطل جنوب السودان، في لقاء اليوم، تُسهّل مهمته في لقاء العودة الذي سيُقام يوم 23 أغسطس، بنسبة كبيرة في برج العرب، أيضاً، حيث اتفق الناديان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة داخل مصر، ويتسلّح الأهلي بعوامل لتحقيق فوز كبير ومُريح الليلة، يأتي في مقدمتها التاريخ الذي ينحاز بشكل كبير للمارد الأحمر، كما أن خبرات اللاعبين وقدراتهم الفنية تصب في مصلحة بطل مصر، الذي يسعى إلى تجاوز مفاجآت الصغار في الانطلاقة الإفريقية.

الأهلي يبدأ المشوار الإفريقي مُتسلحاً أيضاً بالجمهور الذي سيحضر لقاء الليلة، بعدما حصل مسؤولو القلعة الحمراء على موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مُشجع، كما يدخل الأهلي اللقاء مُنتشياً بفرحة التتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل أيام بعد منافسة شرسة مع الزمالك، الذي كان الأقرب إلى البطولة المحلية، لكن الأهلي انتفض في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، وتوّج باللقب، وهو ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية جيدة قبل الانطلاقة الإفريقية الليلة، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ لذا يرغب الأهلي في الفوز على بطل جنوب السودان وإطاحته من طريق استعادة اللقب الإفريقي.

ويعول مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في لقاء الليلة، على أوراقه الرابحة، ويأتي في مقدمتها علي معلول، وصالح جمعة، وحمدي فتحي، ومحمد هاني، وعمرو السولية، وأجاي ووليد سليمان، وأزارو. وحذر لاسارتي لاعبيه من خطورة التهاون في لقاء الليلة، موضحاً لهم خلال التدريبات الماضية أن الكرة لا تعرف إلا من يجتهد في الملعب.

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في المقابل، يعول فريق «اطلع برة» على عنصر المفاجأة وتحقيق المجد أمام الأهلي بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الليلة. فعلى الرغم من فارق الإمكانيات بين الناديين، فإن بطل جنوب السودان يتطلع لتحقيق انتفاضة أمام بطل مصر.

على صعيد مختلف، يعقد مسؤولو الزمالك، جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع الرباعي محمود جنش، وطارق حامد، ومحمود علاء، وعبدالله جمعة، لاعبي الفريق الأبيض، من أجل تعديل عقودهم وتمديدها بشكل رسمي، بعد الاستقرار على تقديرهم بالصورة الجيدة بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق الأبيض في الموسم المنقضي، ومساهمتهم في الحصول على لقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي الأبيض.

وفضل مسؤولو الزمالك، تأجيل الجلسات مع الرباعي، لحين الانتهاء من ملف المدير الفني الأجنبي، الذي سيتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أنه تم منح الرباعي وعوداً من قبل مرتضى منصور رئيس النادي، بأنهم سيحصلون على رواتب جيدة في الموسم المقبل، تقديراً للمجهودات التي قاموا بها مع الفريق الأبيض في الموسم المنقضي.

ووفقاً لمصدر داخل نادي الزمالك، فإن تعديل عقود الرباعي سيكلف خزانة القلعة البيضاء ما يقرب من 40 مليون جنيه، سيتم صرف مقدمات عقود لهم من تلك القيمة المالية، على أن يتم توزيع باقي المستحقات على مدار الموسم، على هيئة رواتب شهرية، وفقاً للنظام المتبع داخل القلعة البيضاء منذ الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، يحصل لاعبو الزمالك على راحة، اليوم الأحد، وذلك لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم بعد انتهاء الفريق من خوض ودية 6 أكتوبر، التي أقيمت أمس السبت، على ملعب النادي الأبيض، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة المقررة في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور ال64 لدوري أبطال إفريقيا، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غدٍ الاثنين، على ملعبه، استعداداً للمواجهة مع بطل الصومال.