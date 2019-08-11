شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول الشقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سموّه لهم خلال الاتصالات أطيب تهاني صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. راجياً المولى عز وجل، أن يعيدها عليهم وعلى شعوبهم وبلدانهم الشقيقة بالخير ومزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

وأعرب قادة الدول الشقيقة عن تهانيهم لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار والتقدم، في ظل قائد مسيرتها المباركة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله. (وام)

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